Al via il progetto “Sportogether”. Vernice ufficiale in Senato a Roma

La fondazione ‘Sportogether’ è sbarcata al Senato e nella giornata di oggi, al cospetto di esponenti del mondo dello sport, della politica e della cultura, ha presentato il prossimo evento che andrà in scena a Roma il 30 maggio, presso il Crowne Plaza Hotel di Via Aurelia Antica 415.

La presentazione del ‘Charity Night Gala’, moderata nella Sala Caduti di Nassirya presso Palazzo Madama dal dott. Gianmarco Olivieri della Sportogether, è stata impreziosita dalla presenza del campione del Mondo, Marco Amelia (ex portiere, tra le altre, di AS Roma, Chelsea FC e AC Milan) che si è detto felice di vestire i panni di testimonial dell’iniziativa: “Orgoglioso del mio ruolo e di questa splendida iniziativa. Nella speranza che tutto ciò che sta accadendo nel mondo finisca presto, desidero ringraziare tutti e in particolare l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e partner della Sportogether nell’iniziativa benefica, ndr), per il lavoro che svolge a sostegno di chi ha bisogno e di chi, come in questa occasione, necessita di assistenza e conforto’.

Sarà proprio UNHCR Italia, infatti, a veicolare i proventi dell’iniziativa verso l’Ucraina e a fornire un ‘ponte di collegamento’ tra la fondazione presieduta da Gianmarco Pepe e i popoli alle prese con questa terribile guerra: ‘Stiamo vivendo la più grande crisi umanitaria dalla seconda guerra mondiale -ha detto Laura Iucci di UNHCR- e mobilitare risorse, come faremo con questa iniziativa, è ciò che serve. Sono circa 85 milioni le persone che aiutiamo in tutto il mondo e anche in questo caso lo faremo attraverso un’assistenza economica diretta’.

Il progetto del presidente della Sportogether, nasce da una grande passione, come lui stesso ha voluto ricordare: ‘Tutto nasce dal mio amore per le maglie da calcio -ha confessato Gianmarco Pepe- e nel corso degli anni ho collezionato oltre 3000 ‘PEZZI’ originali e indossati dai più grandi campioni della storia di questo sport, consentendomi di realizzare un MUSEO ITINERATE, capace di regalare emozioni’.

Una collezione da record, dunque, che in parte sarà presente la sera del 30 maggio: alcune di queste maglie, infatti, verranno messe all’asta (quelle Roberto Baggio, Ibrahimovic, Abraham, Insigne, Immobile, Chiellini e Lautaro) alla presenza di ex campioni del calibro di Materazzi, Barzagli, Luca Toni, Zambrotta e molti altri, affiancati da nomi del mondo dello spettacolo come Lorella Cuccarini e molti altri ‘guest’.

‘Nulla più dello sport è in grado di fare questo -ha confessato il Sen. Ernesto Magorno, segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica- perché è in grado di superare ogni ostacolo e parlare al mondo intero e candido la mia città, Diamante, ad ospitare una delle prossime iniziative di Sportogether’.

Entusiasta anche la Sen. Daniela Sbrollini (nella foto sopra), membro della VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica): ‘Lo sport aiuta a crescere bene -ha dichiarato- e da sempre proviamo a portare lo sport nelle aule parlamentari perché lo vogliamo in costituzione.

Se sportivizziamo il nostro paese, se investiamo risorse umane e finanziarie, possiamo lanciare messaggi grazie a fondazioni come Sportogether facendo crescere bambini migliori.

A tal proposito stiamo portando avanti un’altra proposta -ha aggiunto la Sbrollini- perché lo sport diventi un farmaco presente nella ricetta medica’.

Interessante e in linea con il precedente, l’intervento della Sen. Parente, Presidente della XII Commissione Permanente (Igiene e Sanità): ‘Vogliamo far riconoscere lo sport come prevenzione e se ci riusciremo prima della legislatura, avremo raggiunto un obiettivo importante’.

Progetti, idee e tanta beneficenza: quella che Sportogether ha deciso di sposare come ‘credo’ della propria fondazione.

Un mano tesa verso chi soffre, come specificato nell’importante chiusura della conferenza stampa, dall’On. Ettore Rosato, Vice Presidente della Camera dei Deputati: ‘La guerra è a un passo da noi – ha ricordato – e tutto ciò che stiamo vivendo rappresenta un dramma che segnerà le nostre vite: nulla sarà più come prima. Speriamo che presto lo sport torni ad essere unità e questa iniziativa può essere un ottimo, prezioso inizio’.