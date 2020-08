Afflelou si lega al brand AS Monaco per un ulteriore biennio

Fino al 2022 l’AS Monaco e il gruppo Afflelou (colosso transalpino nel settore del commercio di montature per occhiali) collaboreranno insieme nel campionato (Ligue1) e in tutti gli eventi della Lega. Si tratta di un prolungamento del contratto. Alain Afflelou, fondatore del gruppo, non è la prima volta che sponsorizza il club monegasco, infatti è stato già partner dal 1986 al 1988 e successivamente tra il 2015/16 e fino al 2019. La trattativa è stata portata avanti e mediata da SportFive agenzia di marketing internazionale. Afflelou sarà, anche nel prossimo biennio, il back sponsor della società biancorossa.

L’annuncio di Afflelou (tra i suoi testimonial anche l’attrice americana Sharon Stone e il navigatore transoceanico Philippe Poupon) segue quelli di Vbet (betting armeno del network BetConstruct) e di eToro, piattaforma di trading online, sempre a supporto del club di calcio fondato nel 1972.