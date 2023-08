Aeroitalia sleeve sponsor della maglia della S.S. Lazio

La S.S. Lazio e la compagnia aerea Aeroitalia hanno annunciato la nuova partnership per la stagione sportiva 2023-2024.

Aeroitalia affiancherà il club biancoceleste in qualità di “Airline Sponsor and Global Partner“ ospitando sui propri aeromobili giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nelle prossime competizioni del campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Champions League, a partire dalla trasferta di Torino, Juventus-Lazio.

Aeroitalia accompagnerà i giocatori anche in campo, comparendo come sponsor di manica sulle divise da gara della prima squadra.

“Siamo contenti di annunciare questa partnership – dichiara Marc Bourgade, Presidente di Aeroitalia –. La collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due Società, ma un vero e proprio motivo di orgoglio per noi, legare il nostro brand a quello di una società importante e storica del panorama calcistico italiano“.

Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito ha dichiarato: “Accolgo con grande piacere l’ingresso di una compagnia italiana come Aeroitalia, in grande espansione in un settore competitivo come quello del trasporto aereo, come sponsor della S.S. Lazio. Sono certo – conclude il Presidente – che la partnership darà la possibilità ad entrambe le aziende di sviluppare progetti interessanti e di reciproca soddisfazione”.

SULL’AZIENDA AEROITALIA

Aeroitalia nasce nel 2022 per volontà del suo investitore Marc Bourgade (Presidente). L’aviolinea italiana, a capitale interamente privato, è guidata dall’Amministratore Delegato Gaetano Francesco Intrieri.