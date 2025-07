Acqua Vera diviene “Official Water Partner” del Calcio Padova.

Il Calcio Padova (dalla prossima stagione in Serie B) ha annunciato di aver ratificato l’accordo di partnership tra la società biancoscudata e Acqua Vera, dalla prossima stagione nel ruolo di “Official Water Partner”.

”Siamo orgogliosi di affiancare il Calcio Padova come acqua ufficiale. Questa partnership nasce da valori profondi che sentiamo nostri: il legame autentico con la comunità locale, la passione che unisce le persone e l’impegno quotidiano per crescere insieme, con dedizione e spirito di squadra. – afferma Fabrizio Quagliuolo, AD di AQua Vera S.p.A. – Per Acqua Vera, sostenere una realtà sportiva così significativa rafforza la propria presenza nel territorio dove scorre una delle principali fonti di acqua minerale italiane, a San Giorgio in Bosco, e promuove uno stile di vita sano, attivo e consapevole. È la continuazione di una storia cominciata nel 1979, il cui testimone abbiamo raccolto cinque anni fa, riportando la proprietà di Acqua Vera nelle mani di una famiglia italiana”.

“Acqua Vera ha accompagnato il Calcio Padova in anni molto importanti della sua storia, contribuendo a creare ricordi indelebili per i nostri tifosi. – ha dichiarato l’AD Alessandra Bianchi – Siamo soddisfatti di riportare nella famiglia biancoscudata una realtà padovana di eccellenza, con l’auspicio di poter condividere un cammino ricco di soddisfazioni”.