Accordo strategico Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano-ChainOn nel settore delle sponsorship digitali

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e ChainOn hanno sottoscritto un accordo pluriennale di collaborazione: il marketplace delle sponsorizzazioni diventa così il luogo virtuale in cui le imprese italiane ed internazionali potranno acquistare le offerte sponsorizzative del club tricolore che ha dominato, negli ultimi anni, la pallavolo femminile in Italia e in Europa.

Accedendo a ChainOn, le aziende troveranno offerte di sponsorizzazione adatte ad ogni livello di investimento e rivolte quindi anche a micro, piccole e medie imprese oltre che a liberi professionisti. Per le imprese ogni servizio di ChainOn è gratuito: dall’iscrizione all’acquisto.

I pacchetti offrono ampia visibilità, sia al PalaVerde (logo su maxischermi, giro led, annuncio dello speaker), sia sui canali social del club e dell’azienda. Inoltre, gli sponsor potranno partecipare a eventi esclusivi, ideali per costruire relazioni professionali all’insegna della passione per la pallavolo e per i colori gialloblù.

Sponsorizzare Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano significa visibilità e prestigio, grazie anche ai risultati ottenuti: nella stagione passata, la squadra ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Champions League, ed ha iniziato la stagione 2024/25 con la vittoria della Supercoppa Italiana. Inoltre, nel 2023/24, è stato registrato il più alto numero di presenze nella Serie A femminile, con oltre 102.000 spettatori complessivi al PalaVerde.

Ogni accordo è formalizzato con contratti digitali direttamente con i club venditori e senza alcuna commissione del marketplace a carico dell’acquirente. Il tutto, beneficiando dei vantaggi fiscali: l’investimento in sponsorizzazione è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi della partnership tra ChainOn e Imoco Volley Conegliano, che ci lega ad un club che è entrato nella leggenda del volley femminile come dimostrano i 20 trofei vinti negli ultimi 5 anni in Italia ed in Europa. Innovazione e crescita sono valori fondanti di ChainOn, condivisi anche da Imoco, come testimoniato, oltre che dai successi, anche dall’Imoco Center, il centro polifunzionale realizzato dal club che vede la presenza di uffici, campi da padel, ristoranti, negozi e palestre. Questa collaborazione offre un’opportunità straordinaria per tutte le imprese che in Italia e all’estero vogliono, con semplicità, legarsi ad un mondo sportivo campione olimpico, partendo da uno dei marchi più prestigiosi e vincenti.”.