AC Perugia: maglia speciale per la prima gara di SuperCoppa di Lega Pro

La maglia speciale studiata dal marketing del Perugia calcio per il primo match di SuperCoppa Lega Pro (Perugia vs Como)

In occasione di Perugia-Como (Supercoppa Lega Pro 2021), il “Grifo” è sceso in campo con patch 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶 sulle maglie (nella foto in primo piano). Una divisa speciale (prodotta dallo sponsor tecnico “Frankie Garage“, azienda di proprietà del patron Massimiliano Santopadre) per la prima gara di SuperCoppa. Per la cronaca gli umbri, opposti ai lariani, hanno vinto nel secondo tempo per 2-1.

Il marketing dell’A.C. Perugia, per la gara del “Curi“, ha pensato ad una divisa unica. L’obiettivo era celebrare il titolo del girone “B” conquistato in occasione dell’ultima gara del campionato (2-0 in trasferta contro gli avveersari della Feralpisalò). Gli umbri infatti sono arrivati a pari punti (79) con il Padova, ma, in virtù degli scontri diretti, hanno staccato, alla fine, il biglietto per la promozione in Serie B.

Sabato prossimo allo stadio “Sinigaglia” la sfida tra Como (vincitore del girone “A) e Ternana (vincitrice del girone “C”) e la conclusione il 22 maggio con il derby umbro Ternana-Perugia.