AC Milan: Skrill entra nella famiglia dei major partner

Dopo Alex Del Piero il brand Skrill si lega all’AC Milan diventandone “major partner” per i prossimi 3 anni (fino al 30 giugno 2023). Skrill è un portafoglio “digitale”, che permette di effettuare trasferimenti in denaro, o pagamenti online, in modo rapido e sicuro. Si tratta di una piattaforma di pagamento, una sorta di portafoglio virtuale, che permette di ricevere ed inviare denaro sul proprio conto. La società ha sede nel Regno Unito. E’ possibile acquistare online, prelevare denaro da milioni di sportelli bancomat in tutto il mondo e spendere all’estero con commissioni basse. Dalle spese da casa a quelle in viaggio, la carta prepagata Skrill consente di spendere e inviare somme di denaro in modo rapido e veloce, e di eseguire prelievi istantanei a livello worldwide.

Skrill si affianca nel format “major partner” a Dazn, GI Group, Frecciarossa (Ferrovie dello Stato), SnaiPay, Banco BPM e Bioscalin (Giuliani).