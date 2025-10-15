AC Milan ed Emirates: prolungata la partnership commerciale.

La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri

AC Milan ed Emirates (attuale main sponsor di maglia) hanno annunciato oggi il rinnovo della loro partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea, con base a Dubai (EAU), continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del club rossonero.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio, un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco”.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con l’AC Milan. Questa collaborazione, basata su valori condivisi e su un comune impegno verso l’eccellenza, ha permesso di creare esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti”.

Il rinnovo sottolinea anche la rilevanza strategica di Dubai e del Medio Oriente, un mercato chiave per il futuro del club, dove nel 2023 è stata inaugurata “Casa Milan Dubai“, hub che ha rafforzato ulteriormente il legame con Emirates.

I due brand internazionali sono da sempre connettori di culture e comunità, una visione condivisa che nel 2025 assume un significato speciale con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai: una rotta che ha avvicinato generazioni di italiani e che ha aperto nuove opportunità di scambio culturale ed economico.