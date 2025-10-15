Inter, bilancio 2024/25: ricavi record e primo utile netto in 15 anni.

Giorgio Ricci (sinistra) - Chief Revenue Officer FC Inter e Luca Di Pietrantonio Ceo e fondatore Tsunami Nutrition - credits photo: @FCInter website

L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. L’incontro si è svolto in via telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

Risultati finanziari principali

Ricavi totali : €567 milioni, massimo storico per il club e record in Serie A al netto del player trading ( nella foto Giorgio Ricci responsabile delle attività commerciali nerazzurre con Luca Di Pietrantonio founder e Ceo di Tsunami Nutrition – durante la photo opportunity collegata al rinnovo della partnership, nda ).

: €567 milioni, massimo storico per il club e record in Serie A al netto del player trading ( ). Utile netto : €35,4 milioni – primo utile dopo 15 anni, a fronte della perdita di €35,7 milioni dell’anno precedente.

: €35,4 milioni – primo utile dopo 15 anni, a fronte della perdita di €35,7 milioni dell’anno precedente. Crescita dei ricavi trainata da: migliori risultati sportivi (competizioni nazionali, UEFA e FIFA Club World Cup), aumento degli introiti da sponsor e matchday.

trainata da: migliori risultati sportivi (competizioni nazionali, UEFA e FIFA Club World Cup), aumento degli introiti da sponsor e matchday. Costi di produzione: saliti del 3,8%, pari a circa €18 milioni, per un totale di €482 milioni.

Finanza e debito

È stato rimborsato anticipatamente il bond precedente di Inter Media and Communication.

precedente di Inter Media and Communication. Il club ha ottenuto un nuovo finanziamento a lungo termine da €350 milioni, con rating “investment grade”, a condizioni più favorevoli rispetto al passato. Un passo strategico per rafforzare la stabilità e la crescita del club.

Prospettive future

Marotta ha definito il bilancio “una tappa storica” per l’Inter, sottolineando l’efficacia della strategia basata su sostenibilità, efficienza e valorizzazione delle risorse. Ha ringraziato Oaktree per il supporto e ha commentato positivamente l’approvazione, da parte del Comune di Milano, della vendita dello Stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Questo progetto rappresenta, secondo il club, un’occasione unica per innovare e rafforzare l’esperienza dei tifosi, oltre che un’opportunità di crescita per la città e il calcio italiano.