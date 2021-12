4+ Nutrition entra nella famiglia dei partner dell’Olimpia Milano (basket)

La società pallacanestro Olimpia Milano ha scelto di utilizzare gli integratori alimentari creati dalla padovana 4+ Nutrition, società da 10 anni impegnata nella produzione di integratori alimentari sportivi di altissimo livello. Sarà l'”Official Food Supplements Partner” del club lombardo. L’accordo tra Olimpia Milano e 4+ Nutrition riguarda l’intera stagione sportiva 2021/2022, in cui la società veneta (già partner di diversi player sportivi) sarà l’unico fornitore di integratori per la 1a squadra allenata da Ettore Messina. Ad utilizzare gli integratori di 4+ Nutrition, dunque, sarà l’intera rosa della 1a squadra, 17 atleti professionisti.

Tante le partnership in ambito sportivo: Serie A e B (nello specifico Genoa CFC, Torino calcio, ACF Fiorentina, Hellas Verona, Venezia FC, Spezia in “Serie A”; Parma, Cremonese, Spal, Cittadella, Frosinone e Pordenone nella “cadetteria“). In Serie C (Lega Pro) l’azienda con base in Veneto ha ricevuto parecchie richieste, ma attualmente la partnership per eccellenza è solo quella del Calcio Padova. 4+ Nutrition (nella foto sopra Diego Rossetto – fondatore del brand) infatti è official nutrition partner dei biancoscudati in questa stagione.

Clicca qui per conoscere la strategia marketing di 4+ Nutrition all’interno del mercato dello sport italiano.