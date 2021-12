Un corto speciale per festeggiare il Natale in “casa” Como 1907

Como Tv“, la OTT ufficiale del club lariano (da quest’anno in Serie B) e con la regia e il montaggio di Danilo Fasolino, è nato da un’idea di Angelo Taglieri, Marco Demicheli e Danilo Fasolino. Il Como 1907 ha alzato il livello della propria comunicazione e per il video di Natale ha realizzato un vero e proprio corto avente come attori protagonisti i calciatori della squadra lariana. Prodotto da “, la OTT ufficiale del club lariano (da quest’anno in Serie B) e con la regia e il montaggio di Danilo Fasolino, è nato da un’idea di Angelo Taglieri, Marco Demicheli e Danilo Fasolino.

Ambientato a Villa del Grumello a Como, il video racconta la squadra del Como intenta a preparare il cenone della vigilia come se fossero una grande famiglia.

Capitan Bellemo segue tutte le fasi della preparazione. Dagli addobbi all’albero di Natale e al camino, con protagonisti Gabrielloni, Iovine, Gori, Scaglia e Cerri fino alla disposizione dei posti a tavola con Mister Gattuso, che insieme al vice Guidetti si inventa un 14-14-2. In Cucina Vignali è l’addetto al taglio delle verdure mentre in centro a Como La Gumina, Parigini, Gliozzi e Solini si affrettano a comprare gli ultimi regali. Nessuna famiglia è perfetta e così il video è pieno di momenti divertenti e gag ma la chiosa finale vuole raccontare, come ricorda Mister Gattuso, che in ogni famiglia l’importante è l’unicità del rapporto che si viene a creare.