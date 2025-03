Ciclismo – Al via la Coppa Italia delle Regioni Donne (LCP)

Con la partenza della Strade Bianche Femminile prende ufficialmente il via la Coppa Italia delle Regioni femminile 2025, un’iniziativa promossa da Lega del Ciclismo Professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“La Giornata Internazionale della Donna costituisce certamente un momento celebrativo del percorso di emancipazione della donna nella storia, altresì impegna tutti noi a rafforzare con azioni concrete i valori dell’equità e delle pari opportunità. Oggi daranno dimostrazione di impegno e sacrific

In questo senso, la Coppa Italia delle Regioni Donne nasce con la precisa volontà di garantire alle atlete pari riconoscimento nei premi delle 10 gare e nel montepremi finale. Un segno tangibile di impegno, condiviso fin da subito con la Ministra per le pari opportunità, la natalità e la famiglia Eugenia Roccella che conferma la volontà di sviluppare la competizione sportiva a livello femminile e, al contempo, di promuovere i valori della parità e della piena inclusione e pari opportunità. Oltre a Roccella un doveroso ringraziamento va al Ministro Andrea Abodi.”

La Strade Bianche Women, attraverso gli iconici sterrati della Toscana, metterà oggi alla prova le migliori cicliste del panorama internazionale e nazionale, quest’ultimo già animato da curiosità, interesse e apprezzamento nei confronti del Progetto da parte delle atlete tricolore. A Siena sono presenti anche i membri delle Commissioni di Lega Ciclismo, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Vincenzo Nibali e Daniele Bennati.

“L’equiparazione del montepremi è un traguardo importante per il nostro sport – aggiunge il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella – e dimostra che il ciclismo italiano sta finalmente riconoscendo il valore della parità concretamente e risultando la prima nazione e tra le prime discipline al mondo a colmare questo gap. La Coppa Italia delle Regioni Donne sarà un volano di crescita per tutto il movimento, ne sono convintamente orgoglioso. Grazie a tutti i nostri organizzatori, che danno vita alle più belle gare al mondo, e oggi in particolare al presidente di RCS Sport, Urbano Cairo, che organizza la prima corsa della Coppa Italia delle Regioni”.