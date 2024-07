Padova calcio: Move Autoteam diventa per 2 stagioni l’official mobility partner

foto tratta dal sito di Move Autoteam - official mobility partner del Padova per due stagioni

Il Calcio Padova ha formalizzato il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione con Autoteam, che rimarrà “official mobility partner” anche per le prossime due stagioni. Il partner sarà presente, oltre come sponsor del settore giovanile, anche nelle maglie gara della Padova Football Academy.

Move | Autoteam rappresenta una delle realtà imprenditoriali più significative ed innovative nel panorama automobilistico veneto. Nata nel 1982, da oltre 40 anni è presente nel territorio offrendo servizi a 360° riguardo alla mobilità. Oggi è presente in cinque province con le sue sedi di Padova, Legnago (VR), Este, Rovigo, Mestre (VE) e San Vendemiano (TV).

L’azienda è parte di Move che con circa 4.000 auto disponibili tra nuovo, km0, aziendali e usate, uno staff di oltre 300 collaboratori, e più di 40 sedi sparse nei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è uno dei player più importanti nel settore automotive del Nord Italia.



“La partnership con il Calcio Padova e soprattutto con il suo settore giovanile per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. – ha dichiarato Alessandro Lando AD Move Autoteam – Lo scorso anno ci ha regalato molte gioie e anche la prima squadra, nonostante non sia stato centrato l’obiettivo della serie B ha disputato una grande stagione restando imbattuta per molti mesi. Sia dal punto di vista sportivo che da quello umano si è creato un legame molto stretto con la società Calcio Padova e abbiamo deciso di rinnovare questa partnership per un nuovo biennio dove saremo al fianco non solo del settore giovanile ma ora anche dell’Academy, siamo certi che da qui cresceranno futuri talenti di cui il nostro calcio ha assolutamente bisogno”.