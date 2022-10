Marketing: conferenza stampa speciale della Emma Villas Aubay Siena

Location speciale per la conferenza stampa della Emma Villas Aubay Siena (club della massima serie di volley maschile). “Milano è una formazione che è molto cresciuta e migliorata rispetto alla scorsa stagione. Sono sicuramente favoriti nella gara che giocheremo domenica, noi cercheremo di fare la nostra parte”. Così lo schiacciatore olandese della Emma Villas Aubay Siena, Maarten Van Garderen nella conferenza stampa pre-gara che si è tenuta sul pullman Ricci Bus, partner negli spostamenti e nelle trasferte del team biancoblù.

Van Garderen e il libero della Emma Villas Aubay Siena Filippo Pochini hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti a bordo del mezzo di trasporto, che ha consentito ai giocatori e alla stampa di effettuare un giro per le strade senesi nel corso della conferenza stampa. La Emma Villas Aubay Siena giocherà domenica a Milano, la squadra di Jean Patry e dell’ex giocatore senese Yuki Ishikawa, per un match valevole per la terza giornata di campionato.

Un’iniziativa nata da una idea dell’area marketing/commerciale (guidata dal manager Vittorio Angelaccio) in collaborazione con la comunicazione (Chiara Li Volti).

Ancora Van Garderen: “Milano non ha avuto un inizio di campionato perfetto – sono le sue dichiarazioni – e certamente vorranno riscattarsi e conquistare altri punti. Per quanto ci riguarda abbiamo giocato due gare che erano ovviamente molto difficili a inizio campionato, a Trento e in casa contro Perugia. Ci sono comunque arrivate alcune buone sensazioni dalla prime due sfide e ci sono aspetti sui quali sappiamo che dovremo lavorare. Abbiamo strappato due set a due compagini molto forti. Siamo stati in partita in entrambe le circostanze. Mi pare di vedere dei miglioramenti da parte nostra nel sistema muro-difesa e contro Perugia siamo riusciti anche a servire meglio rispetto al nostro esordio a Trento. Siamo contenti anche per l’apporto che abbiamo visto da parte dei nostri tifosi, oltre duemila persone hanno assistito dagli spalti al match interno al PalaEstra contro Perugia”.

Infatti il dato degli spettatori nel palazzetto dello sport di viale Sclavo (2.117 presenti) ha soddisfatto la società senese.

“C’è stata una grandissima atmosfera al PalaEstra – è il commento del libero della Emma Villas Aubay Siena, Filippo Pochini. – Il calendario non è stato clemente e ci ha portati subito a sfidare due grandi formazioni come Trento e Perugia. Tuttavia prima o poi le squadre vanno affrontate tutte nell’arco di una stagione. Siamo consapevoli di poter avere dei grandissimi margini di miglioramento. Possiamo migliorare in tutto, anche nell’attacco che è ciò che può farti vincere le partite”.

Tante sono state le sorprese di inizio stagione, con risultati inaspettati che sono arrivati da vari campi: “Noi guardiamo a noi stessi – sono le parole di Pochini. – Il gruppo è buono, tanti di noi si conoscevano già, anche prima di questa stagione sportiva. Stiamo lavorando bene e si vede una chimica di squadra. Ora andiamo a Milano con la voglia di fare bene”.

La gara verrà giocata domenica a partire dalle ore 15,30. Milano ha 2 punti in classifica ed è ottava in graduatoria: all’esordio ha perso in casa contro Cisterna per poi andare a vincere al tiebreak in trasferta il derby contro Monza. Siena è undicesima in classifica con 0 punti dopo le due difficili gare di esordio contro Trento (in trasferta) e Perugia (in casa).