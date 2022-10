SuperFights Roma: in arrivo la super sfida Haida-Guiderdone

Era prevista a Edolo (BS) nel luglio scorso la sfida che già stava muovendo pullman e carovane di auto verso la località montana, ma purtroppo a causa di un incidente di palestra di Musta Haida il campione ISKA – 72,5 kg e atleta di One Championship il suo match contro Christian Guiderdone non si è disputato lasciando il gusto amaro ai tanti appassionati.

Così Guiderdone combatteva a Edolo contro il campione francese Sifi vincendo il titolo mondiale ISKA della cat -75 kg.

E ora in Italia abbiamo due campioni mondiali che sono estremamente vicini di categoria consentendo la replica del match con in più l’hype della sfida tra due campioni iridati.

Musta Haida lo ricordiamo ha una serie di risultati sportivi che lo inquadrano come l’uomo da battere, cioè, sulla carta, il favorito.

È detentore del titolo ISKA da tempo immemore e lo ha difeso sempre con successo.

Inoltre, è stato nel 2015 il vincitore del famoso torneo a Parigi “Venum Victory World series” e infine è stato presente a OKTAGON innumerevoli volte.

Poi è stato premiato con un contratto con One Championship, che per ogni fighter è il coronamento di un sogno ma soprattutto il motivo per cui la propria carriera diventa davvero da PRO.

Purtroppo Haida dopo un inizio brillante incappa nei due più forti fighters di One della cat -77kg e viene battuto; parliamo di due veri ammazzasette: Nicky Holzken e poi Regian Erseel attuale detentore del titolo di Super Champ di One Championship. Intanto Musta, in attesa di una nuova chiamata in One, si è persino tolto il gusto di mettere K.O, nell’ultimo OKTAGON il campione di Enfusion Eder Lopes.

Ora nel suo mirino c’è Guiderdone. Gli americani del betting indicano con il termine di underdog l’atleta in gara meno conosciuto e a cui i bookmaker attribuiscono minor punteggio nelle scommesse.

Ebbene molte volte è proprio da loro che arrivano le sorprese. Infatti Christian Guiderdone arriva a Superfights forte di una strepitosa vittoria a Edolo a luglio scorso per cui ha strappato il titolo mondiale ISKA al campione francese Marouane Sifi con una condotta di gara esemplare e soprattutto super spettacolare.

