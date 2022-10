Groupama Assicurazioni ritorna in Serie A come premium partner di Lazio e Sampdoria

Groupama Assicurazioni, prima filiale del gruppo assicurativo francese Groupama e tra i principali player nel settore assicurativo in Italia, sarà Premium Partner, anche quest’anno, di due dei club più seguiti e amati del campionato italiano della Serie A: la S.S. Lazio e l’U.C. Sampdoria.

Due squadre storiche del panorama calcistico italiano, che ogni anno appassionano milioni di tifosi: la S.S. Lazio, al cui fianco Groupama Assicurazioni è presente già da qualche anno e per la prima volta, anche l’U.C. Sampdoria, che in 75 anni di storia ha conquistato 7 trofei e raggiunto 15 finali, portando in giro per l’Italia e per l’Europa, con la sua divisa blucerchiata unica e originale, sportività e fair play.

“Abbiamo scelto di scendere in campo, anche quest’anno, al fianco di due squadre molto amate della serie A, perché riteniamo che gli eventi sportivi veicolino molti dei valori nei quali crediamo, come lo spirito di squadra, il fair play e la determinazione verso gli obiettivi. In un momento ancora difficile e incerto, nel ribadire il nostro ruolo sociale, attraverso i servizi di assistenza e protezione, vogliamo continuare a sostenere la passione di milioni di Italiani e rafforzare il nostro impegno a favore di uno degli sport più amati al mondo” – ha commentato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

“Ringraziamo Groupama Assicurazioni per l’ennesimo attestato di stima nei confronti del nostro club. L’attenzione e il supporto ormai ultradecennale di una compagnia internazionale come Groupama Assicurazioni ci rende orgogliosi e ci dà ulteriore impulso a realizzare insieme nuove opportunità per i nostri tifosi” afferma Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio.