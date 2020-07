Sportswear: vola il fatturato (2019) del brand Macron

Macron, brand leader nel settore dell’active sportswear, ha chiuso il bilancio consolidato del 2019 con un fatturato di 113,1 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 15,6% rispetto all’anno precedente, realizzando per il terzo anno consecutivo una crescita a doppia cifra. L’EBITDA di 15,0 milioni di euro, pari a 13,3% del fatturato, rappresenta un incremento del +16% rispetto all’anno precedente.

Macron rimane focalizzata sulla sua strategia multi-paese e multi-sport e conferma la sua forte vocazione internazionale arrivando a realizzare circa il 75% del suo fatturato all’estero.

La strategia distributiva continua ad essere basata su partnership sempre più selettive con i migliori negozi multimarca del settore e sull’espansione della rete di punti vendita monomarca – i cosiddetti macronstore – che oggi sono arrivati ad essere 145 in più di 20 paesi.

Macron è sponsor tecnico di oltre 80 club professionistici in tutto il mondo a cui offre materiali ed un servizio di altissima qualità. Grazie alla costante crescita del proprio portafoglio di sponsorizzazioni, Macron si conferma per il quarto anno consecutivo, il terzo brand più importante nella classifica UEFA delle sponsorizzazioni tecniche di calcio in Europa. Vera e propria leadership è inoltre quella nel mondo del rugby, dove il Macron Hero – nuova icona del brand – spicca sulle maglie dei più importanti team nazionali e club europei.

Nelle ultime settimane Macron ha completato il trasferimento nella nuova sede di 22mila mq, sorta su un terreno di 55.000 mq, ospita tutta la parte logistica (16.000 mq) e gli uffici centrali della società (6.000 mq). Il nuovo quartier generale è stato concepito con una particolare attenzione all’impatto ambientale e ha ottenuto la BREEAM Very Good Certification. Il progetto ha previsto, tra le altre cose, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per le attività dello stabilimento; la predisposizione di ampie vasche per l’accumulo di acqua meteorica al fine di soddisfare le esigenze di irrigazione; la piantumazione di 140 alberi, di oltre 3200 mq di arbusti e 15 mila mq di prato; parcheggi dedicati alla sosta e all’alimentazione di veicoli elettrici. Gli uffici sono caratterizzati da spazi funzionali, con abbondante luce naturale e circondati dal verde, con vista panoramica sulle colline della Valsamoggia, oltre a servizi per i dipendenti come palestra e ristorante: un ambiente di lavoro sano con la massima attenzione alla qualità degli immobili e al benessere delle persone.