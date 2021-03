WORLD RUGBY ANNUNCIA UNA NUOVA COMPETIZIONE GLOBALE FEMMINILE

World Rugby ha annunciato i dettagli di una nuova competizione internazionale femminile su base annuale che garantirà rinnovata spinta alla crescita del gioco femminile.

Sottolineando il proprio impegno ad incrementare la competizione, lo sviluppo commerciale e l’ingaggio dei fan aumentando al tempo stesso la competitività del rugby femminile in vista della “Rugby World Cup 2025″, la federazione internazionale ha lanciato WXV, una competizione annuale con 3 divisioni che prenderà il via nel 2023.

Supportata da un finanziamento iniziale di 6.4 milioni di sterline da parte di World Rugby, la competizione coinvolgerà sedici nazionali nella finestra internazionale di Settembre-Ottobre, eccetto che nell’anno della Rugby World Cup.

Le Nazionali si qualificheranno annualmente al “WVX” in base alle competizioni continentali già esistenti, tra cui il Sei Nazionali femminile. Queste manifestazioni dovranno essere completate entro il mese di giugno di ogni anni. Una manifestazione transnazionale per la qualificazione alla prima categoria del WXV verrà a sua volta organizzata su base annuale per garantire la qualificazione tra Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti offerendo al tempo stesso una nuova, inedita opportunità di confronto annuale a queste Nazionali.

Formula

WXV 1

WXV vedrà la partecipazione di sei squadre, con gare incrociate tra i due gironi di appartenenza. Torneo organizzato in una location singola predefinita, su base annuale, con le prime tre classificate dal Sei Nazioni e le tre migliori dalla nuova competizione con Australia, Canada, Nuova Zelanda e USA. Ogni squadra giocherà tre incontri. Nel primo ciclo 2023-24 non sono previste promozioni o retrocessioi.

WXV 2

WXV vedrà la partecipazione di sei squadre, con gare incrociate tra i due gironi di appartenenza. Torneo organizzato in una location singola predefinita, su base annuale. Due squadre europee, la quarta classificata della competizione oceanico-americana, una squadra per Oceania, Asia e Africa. La sesta classificata nel WXV di ogni anno retrocederà in WXV 3 l’anno seguente.

WXV 3

Girone all’italiana con quattro squadre. Torneo organizzato in una location singola predefinita, su base annuale. Due Nazionali europee, una asiatica e la vincente di un play-off tra Africa e Sudamerica. La migliore classificata sarà promossa per la stagione successiva in WXV2. Un playoff tra l’ultima classificata e la successiva migliore classificata del ranking tra le non partecipanti determinerà la partecipante per l’anno successivo.