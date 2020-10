Via libera agli allenamenti individuali all’aperto negli Sport di squadra anche a livello regionale. Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Lo chiarisce il Dipartimento Sport del Governo con la F.A.Q. n.24 appena aggiornata sul proprio sito a precisazione della circolare del Ministero dell’Interno emanata ieri che collideva cone indicazioni del Ministro Spadafora.

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso.

Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. (fonte: LinkedIn)