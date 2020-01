“VERNICE” PER STAFFETTA ACEA RUN4ROME E STRACITTADINA FUN RACE

Presentate questa mattina a Roma presso la sede del Corriere dello Sport-Stadio la staffetta Acea Run4Rome e la Stracittadina Fun Race, due lati della stessa medaglia dell’Acea Run Rome The Marathon, quando la corsa diventa per tutti, grandi e bambini, agonisti e neofiti. Per fare del bene, per sé stessi ma anche soprattutto per gli altri grazie al Charity Program. Due eventi che sono due colonne portanti e fondamentali dell’Acea Run Rome The Marathon che apre così le porte a tutti i cittadini romani, anche a chi ha poca dimestichezza con la corsa. E’ sufficiente esserci, camminare o correre non importa.

La maratona è tutta una serie di eventi concatenati tra loro che iniziano già da venerdì 27 con l’apertura dell’Expo e poi già scarpette ai piedi e grande festa sabato 28 con la stracittadina Fun Race da 4,5km. Domenica mattina oltre alla maratona in contemporanea la grande novità di questa 26esima edizione: la staffetta Acea Run4Rome che ha aperto le iscrizioni già in dicembre e che ha nel progetto Charity la sua centralità e cuore pulsante. Un grande cuore pulsante, fatto di solidarietà e beneficenza grazie all’adesione e all’impegno delle sei onlus aderenti: Airc, Dynamo Camp, Rotary International Distretto 2080, Sport Senza Frontiere, Operation Smile Italia Onlus e Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Presente come ospite e testimonial Sport Senza Frontiere Onlus il carismatico atleta paralimpico Gianni Sasso che ha fatto vivere ai presenti un momento molto toccante raccontando la sua storia di vita ed anche divertente raccontando le sue imprese sportive con le tante maratone corse nel mondo. Gianni Sasso sarà al nasto di partenza dell’Acea Run Rome The Marathon il prossimo 29 marzo 2020.

Con la staffetta Acea Run4Rome ora il sogno di tanti può diventare realtà, è sufficiente formare un team da 4 persone, magari insieme alla fidanzata o al marito, oppure con i colleghi di lavoro e sfidare altri team della stessa azienda, o ancora gli amici della palestra o del calcetto. Ma anche, perché no, coinvolgere i fratelli, le sorelle, i cugini: AceaRun4Rome può diventare un affare e una sfida in famiglia.

Con la staffetta il divertimento è assicurato, l’eccitazione è moltiplicata per 4 perché si vince tutti insieme. Il tutto è molto semplice, la sfida è cronometrata ma non ci sono vincoli di certificati medici agonistici e tesseramenti federali, ogni componente della squadra correrà per circa 10 km. O addirittura solo per 7km. Infatti la frazione più corta misura solo 7km.

Oggi mercoledì 29 gennaio, a due mesi esatti dall’Acea Run Rome The Marathon aprono ufficialmente le iscrizioni anche per la Fun Race, la Stracittadinadi sabato 28 marzo che vedrà la partenza, ore 15, dai Fori Imperiali e l’arrivo al Circo Massimo.

Sarà un giorno memorabile, con Roma che apparirà maestosa e come un grande set di un film, un museo a cielo aperto. 4,5 i km da percorrere nel centro storico di Roma, dai Fori Imperiali al Vittoriano, da piazza Venezia, al Circo Massimo. Si può correre o camminare, senza fretta, solo con la voglia di esserci, di star bene, di vivere Roma diversamente, di godersi le strade chiuse al traffico e respirare la vera essenza della città Eterna. La Stracittadina è life-style, è moda, è conquistare la città per un giorno. Renderla un po’ più a misura d’uomo. Tutti possono esserci, grandi e piccoli, dagli 0 ai 99 anni.

Sarà un sabato di grande festa, con musica dal palco centrale grazie a Radio 105 che trasmetterà in diretta dal villaggio del Circo Massimo. Il coinvolgimento dalle ore 12 fino alla chiusura alle ore 20 sarà totale, non per nulla si chiama ‘Fun’ oltre a ‘Race’ e nell’insieme è e sarà spettacolo.

Stracittadina Fun Raceè una corsa-camminata non competitiva ad accesso libero, senza bisogno di alcun certificato medico agonistico o tesseramento federale, nata per divertire e divertirsi, per rendere grande, ancora più grande, Roma e l’Acea Run Rome The Marathon. Negli anni scorsi il record è stato di 80 mila presenze, la Stracittadina più partecipata al mondo, perché a Roma tutto diventa grande.

Fondamentale l’impegno di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato)che organizza la 6aedizione di Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day, la grande manifestazione dedicata al volontariato e alla partecipazione. Una tre giorni che è ormai un appuntamento fisso per Roma e per tutti coloro che vogliono continuare a piantare i semi buoni della solidarietà. Un’occasione per riscoprire il volontariato, la sua creatività, le sue proposte

Acea Run Rome The Marathon è supportata dal title sponsor Acea, dallo sponsor tecnico Joma– che a breve svelerà le nuove maglie, dalla radio ufficiale Radio 105, dall’official electric car Nissan, dal media partner romano Radio Globo, dal nutrition partner Named, dall’official water Acqua San Benedetto e dall’official airline Vueling.

nella foto Roberto Tavani – regione Lazio, Angelo Diario – comune di Roma, Stefano Deantoni – Infront, Daniele Quinzi – Corriere dello Sport, Enrico Castrucci – Italia Marathon Club e Gianni Sasso, atleta paralimpico e testimonial di Sport Senza Frontiere.