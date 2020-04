Us Acli al fianco di Earth con #GiornataInternazionaledelloSportUsAcli

In occasione della Giornata Internazionale per lo sport che si è celebrata lunedì 6 aprile, l’Us Acli ha partecipato attivamente con i suoi partner internazionali per promuovere il messaggio di uno sport come veicolo di inclusione sociale, strumento per abbattere le disuguaglianze, combattere qualsiasi tipo di discriminazione, agevolare comunità sostenibili e oggi più che mai promuovere un’azione comune in favore dell’ambiente.



Nonostante il ‘lockdown’ dovuto all’emergenza Covid-19, in linea con le disposizioni governative alle quali ha fatto seguito fin da subito l’hashtag #iorestoacasaefacciosport, l’Unione Sportiva Acli ha deciso di aderire alla campagna promossa dall’Organizzazione internazionale Earth (partner dell’Us Acli anche nell’ambito del progetto SIMCAS), con la campagna #GiornataInternazionaledelloSportUsAcli. La campagna è rivolta a tutti i Comitati Provinciali e Regionali dell’Us Acli e le Asd affiliate. Tutto il materiale multimediale di attività sportive svolte dalle proprie abitazioni, sarà poi raccolto sulla pagina Facebook dell’Organizzazione Earth e su quella dell’Us Acli Italia.



“In un momento così critico, anche l’US Acli resta a casa ma non si ferma. È per questo motivo – spiega il Presidente dell’Unione Sportiva Acli Damiano Lembo – che rinnoviamo il nostro invito a tutti i Comitati Provinciali e Regionali di rispettare i dettami del Governo ma allo stesso tempo approfittare della tecnologia per non fermare le attività e rimanere vicini ai nostri tesserati. Un messaggio che deve risuonare ancora più forte oggi in occasione della Giornata Mondiale che ricorda a tutto il pianeta quanto lo sport possa essere un importante strumento di ripartenza”.