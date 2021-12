Update sui valori di mercato nel calcio: Haaland in vetta e Foden in salita

(di Michael Pellegrino) – Secondo l’algoritmo stilato da “KPMG Football Benchmark“ il centravanti del Borussia Dortmund Erling Haaland rimane il calciatore più prezioso con un valore di mercato di 142 milioni di euro. L’elenco dei primi 10 in classifica include 8 calciatori che giocano nella massima serie inglese (5 dei quali sono nazionali dell’Inghilterra). – Secondo l’algoritmo stilato da “il centravanti del Borussia Dortmundrimane il calciatore più prezioso con un valore di mercato di. L’elenco dei primi 10 in classifica include 8 calciatori che giocano nella massima serie inglese (5 dei quali sono nazionali dell’Inghilterra).

La classifica (aggiornata proprio a dicembre 2021) vede Momo Salah, Trenty Alexander – Arnold e Phil Foden (ManCity) entrare nella top 10 (Foden per la prima volta); tre giocatori, invece, sono usciti da questa classifica: Neymar Jr. (dal 6° al 15°), Frenkie De Jong (dal 7° al 11°) e Kevin De Bruyne (dal 8° al 12°).

Proprio Phil Foden sta dimostrando una crescita eccezionale e ha raddoppiato il suo valore in un anno (da 49,5 milioni di euro di dicembre 2020 agli attuali 117 milioni di euro), di conseguenza ha anche “scalato” 100 posizioni in classifica. Haaland è salito invece di 9 posizioni passando da 110 a 142 milioni guadagnando il primato. Al contrario, visto il contratto in scadenza in estate, Kylian Mbappé ha perso 71,8 milioni di valore anno su anno.

L’impatto a lungo termine della pandemia sui valori di mercato è chiaramente dimostrato nelle stime effettuate da KPMG. Infatti, dopo il brusco calo nella primavera del 2020 (calo del 19,6% dei primi 500 e del 17,9% dei primi 100), i valori dei giocatori sono rimasti stabili e la maggior parte dei player non ha ancora recuperato il valore “pre-pandemia”.

Dalla classifica si evince anche un notevole dominio della Premier League inglese (EPL). Il valore medio di mercato di un giocatore di Premier è attualmente di 21,2 milioni di euro, quasi il doppio del valore medio di un player della Bundesliga tedesca e della Liga spagnola (rispettivamente di 11,4 milioni e di 11 milioni di euro). Il Manchester City è in cima alla classifica delle squadre più preziose, cinque dei primi dieci club provengono dalla EPL, con i primi tre club inglesi (Manchester City, Manchester United e Chelsea) che superano la soglia del miliardo di euro.