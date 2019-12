UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19: I RICAVI DEI CLUB

Foto LaPresse - Tano Pecoraro30 10 2019 Torino - (Italia)Sport CalcioJuventus vs GenoaCampionato di Calcio Serie A TIM 2019/2020 - Stadio "Allianz Stadium"nella foto: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0Photo LaPresse - Tano Pecoraro30 October 2019 City Torino - (Italy)Sport SoccerJuventus vs GenoaItalian Football Championship League A TIM 2019/2020 - "Allianz" Stadiumin the pic: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0

(di Daniele Rizzi) – L’UEFA ha pubblicato i dati finanziari che descrivono la distribuzione dei ricavi dell’edizione 2018-19 della Champions League. I club che hanno preso parte alla fase a gironi UEFA Champions League, quelli eliminati e i partecipanti alla Supercoppa UEFA, si sono divisi oltre 1,976 miliardi di euro in premi distribuiti dalla UEFA stessa, rispetto agli 1,412 miliardi di euro della stagione passata.

L’aumento dei premi in denaro, rispecchia le nuove norme di distribuzione adottate per il ciclo commerciale 2018-21 nella competizione calcistica per club più importante d’Europa. La riforma della Champions League ha visto l’introduzione del ranking storico dei club, che hanno preso parte alla competizione: il 30% dei compensi destinati ad ogni club, infatti, è stato assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (il ranking prevede punti bonus per aver vinto la UEFA Champions League/Coppa Campioni, la UEFA Europa League/Coppa Uefa e la Coppa delle Coppe).

L’importo netto disponibile dei ricavi spettanti ai club partecipanti è stato ripartito secondo quattro criteri: il 25% per le squadre partecipanti alla fase a gironi e le squadre eliminate agli spareggi (502 milioni di euro totali), il 30% in bonus fissi legati ai risultati (597,9 milioni di euro totali), il 30% in base al ranking per coefficienti basati sui risultati decennali (585 milioni di euro totali) e il 15% in market pool (292 milioni di euro totali).

A ogni club è stata garantita una “fee” minima iniziale di 14,5 milioni di euro (rispetto ai precedenti 12,7 milioni di euro delle edizioni passate) per la partecipazione alla fase a gironi, alla quale si sono sommati ulteriori bonus di 2,7 milioni di euro (contro 1,5 milioni di euro) a vittoria e 900.000 euro (contro 500.000 euro) a pareggio, oltre al coefficiente previsto per il ranking storico. Il market pool, invece, è stato ripartito in base al valore del mercato televisivo di ogni paese.

Per ogni turno raggiunto nella fase a eliminazione diretta sono stati inoltre corrisposti ulteriori bonus: 9,5 milioni di euro (contro 6 milioni di euro) per gli ottavi di finale, 10,5 milioni di euro (contro 6,5 milioni di euro) per i quarti di finale e 12 milioni di euro (contro 7,5 milioni di euro) per le semifinali.

Il Liverpool FC, campione d’Europa, ha incassato 19 milioni di euro (contro i 15,5 milioni di euro della stagione precedente), mentre l’altra finalista, il Tottenham FC, ha ricevuto 15 milioni di euro.

Nella stagione 2018/19, il club che ha incassato i maggiori premi UEFA è stato il Barcellona FC: nonostante l’eliminazione in semifinale, i catalani hanno ottenuto ricavi per 117 milioni di euro, superiori a quelli del Liverpool campione (111 milioni di euro) e della finalista Tottenham FC (101 milioni di euro). I tre club, sono stati gli unici a superare la tripla cifra.

Alle loro spalle troviamo la Juventus FC, con 95,5 milioni di euro di ricavi. A seguire, Manchester United FC (93,4 milioni di euro), Manchester City FC (93,2 milioni di euro), PSG (85,7 milioni di euro), Atletico Madrid (85,6 milioni di euro), Real Madrid (85 milioni di euro) e Bayern Monaco FC (82,8 milioni di euro) a chiudere la top 10. La rivelazione Ajax, arrivata fino alle semifinali, ha incassato 78,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece le altre squadre italiane, i dati ufficiali UEFA assegnano 57,6 milioni di euro in ricavi alla AS Roma, 49,8 milioni di euro al Napoli e 48,2 milioni di euro all’Inter, nonostante i nerazzurri e i partenopei siano stati eliminati al termine della fase a gironi e poi retrocesse in Europa League.