UEFA: al via l’asta per i diritti tv in 4 paesi asiatici: Corea del Sud “osservata” speciale

(di Marco D’Avenia) – Le aste per i diritti tv delle competizioni UEFA (Champions League, Supercoppa UEFA, Europa League e la neonata Europa Conference League) per il ciclo 2021-2024 sono iniziate oggi, 17 dicembre, per Corea del Sud, Mongolia, Myanmar e Vietnam. Ed è proprio alla Corea che il massimo organo del calcio europeo guarda per ottenere i maggiori proventi. La scadenza per presentare le buste è fissata per il 25 gennaio, con l’attuale emittente coreana “SpoTV” che farà di tutto per difendere il proprio monopolio.

Dopo l’edizione 2002 dei mondiali di calcio organizzati in collaborazione con il Giappone, il calcio in Corea del Sud ha acquisito una dimensione sempre più importante. La nazionale coreana infatti vanta fra le quelle iscritte alla AFC (Asian Football Confederation) il più alto numero di partecipazioni alla fase finale del campionato mondiale (10). È inoltre una delle cosiddette outsider più temute, capace proprio nel 2002 di eliminare la nazionale azzurra allenata da Trapattoni e nel 2018 di condannare la Germania campione in carica all’ultimo posto nel girone “F”.

La Corea del Sud da qualche tempo ha iniziato a formare giocatori dalle qualità individuali sorprendenti, come Son Heung-min, stella del Tottenham Hotspur, e Hwang Hee-chan, attaccante del RB Lipsia.

“Team Marketing”, agenzia che gestisce le aste per la UEFA, ha fissato la stessa scadenza anche per Mongolia, Myanmar e Vietnam. Si sono invece concluse le aste per i diritti di trasmissione in Indonesia, Grecia, Ucraina, Paesi Baltici, Belgio, Portogallo e Slovenia. Anche in Italia l’asta si è conclusa, per la cronaca il 21 ottobre scorso, con l’ingresso di “Amazon Prime Video”, che, dal 2021 al 2024, trasmetterà le 16 migliori gare del mercoledì, più la Supercoppa UEFA.