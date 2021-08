Tiscali sulla maglia del Cagliari calcio: da back a second sponsor

Il brand Tiscali diventa ufficialmente il nuovo second sponsor della maglia del Cagliari Calcio: con l’ingresso dell’azienda sarda, tra i maggiori operatori nel settore delle telecomunicazioni in Italia. Si completa così la divisa rossoblù per stagione 2021-22. Tiscali è già stato back sponsor durante la scorso anno. In questo nuovo campionato lo sleeve dei rossoblù è il latte Arborea, il main Isola (regione Sardegna), Ichnusa (back). Con il rinnovo di questa partnership la divisa di gara si presenta sul mercato interamente sostenuta da brand del territorio sardo. Sotto il profilo tecnico il marchio è Adidas (per il secondo anno consecutivo).