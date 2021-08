Live su Sky Sport sorteggi fase a gironi “UEFA CHAMPIONS LEAGUE”, “EUROPA LEAGUE” ed “EUROPA CONFERENCE LEAGUE” 2021/22

In attesa di definire la griglia completa delle partecipanti alla fase a gironi della prossima stagione della UEFA Champions League, è già tempo di pensare al sorteggio dei gruppi della più importante e prestigiosa competizione calcistica europea a livello di club.

Domani a Istanbul, in Turchia, il sorteggio dei vari gironi e nell’urna saranno presenti anche quattro squadre italiane: Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Appuntamento a partire dalle ore 17.45 per seguire l’evento in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Conduzione in studio affidata a Mario Giunta, in compagnia di Beppe Bergomi e Paolo Condò e con Gianluigi Bagnulo inviato a Istanbul.

Per le altre due importanti competizioni, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, l’appuntamento è, invece, per venerdì 27 agosto, in due orari diversi, sempre a Istanbul.

Alle 12 sarà il momento dell’Europa League, che vedrà ai nastri di partenza due formazioni italiane, Napoli e Lazio; alle 13.30 sarà la volta della Conference League, in attesa di sapere domani se anche la Roma entrerà a far parte della prima fase.

Per entrambe, diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming su NOW, con la conduzione in studio affidata a Leo Di Bello, insieme a Federico Zancan e Massimo Marianella econ Gianluigi Bagnulo inviato a Istanbul.

Per la stagione 2021/2022, Sky trasmetterà 121 delle 137 partite della UEFA Champions League, tutte le 282 partite della UEFA Europa League e della nuova UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Oltre 400 gare, finali comprese.

Sorteggio fase a gironi “UEFA Champions League” 2021/2022

giovedì 26 agosto, diretta ore 17.45

Sky Sport 24 e in streaming su NOW

Sorteggio fase a gironi “UEFA Europa League” 2021/2022

venerdì 27 agosto, diretta ore 12

Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming su NOW

Sorteggio fase a gironi “UEFA Europa Conference League” 2021/2022

venerdì 27 agosto, diretta ore 13.30

Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming su NOW