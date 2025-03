“The Arena”: vittoria per la fighter Martine Michieletto nel galà di Campione d’Italia

Sabato sera, presso il Casinò di Campione d’Italia, si è svolta The Arena, kermesse di sport da combattimento che ha visto di scena molti match di livello internazionale. Tra i combattimenti più importanti, è andata in scena la sfida tra la valdostana Martine Michieletto e la tedesca Charly Glaser. Il match si è svolto sulla distanza dei 3 round nella specialità della Kickboxing (regolamento Fight Code), dove la tedesca ha cercato di prendere l’iniziativa dall’inizio del primo round con un pugilato piuttosto aggressivo. La Michieletto ha però arginato gli assalti della Glaser, sbarrando la strada con il diretto sinistro e chiudendo le combinazioni con il gancio destro. Dalla seconda ripresa Il maestro Béthaz ha chiesto a Martine di bloccare il pugilato piuttosto sporco dell’avversaria e di rispondere con le ginocchiate sfruttando la fase di clinch. La tattica basata sulle ginocchiate ha portato i suoi frutti ed unito al diretto sinistro ha permesso alla valdostana di macinare punti, in modo da aggiudicarsi la seconda ripresa. Nel terzo round il copione si è ripetuto, con Martine che ha cercato di fare ordine tra le caotiche azioni dell’avversaria. Sul termine del round Martine ha piazzato due precisi high kick sul viso dell’avversaria portando così a casa anche il terzo round. Vittoria ai punti per la Valdostana tesserata per il Fighting Club VdA premiata sul ring dell’Assessore al Turismo e Sport della Regione Valle D’Aosta, Giulio Grosjacques.

A questo punto, le energie di Martine saranno opportunamente indirizzate verso giugno, dove la attenderà il match più importante della stagione: il 7 giugno sarà infatti di scena al palazzetto di Courmayeur “Oktagon – Valle d’Aosta”, la più prestigiosa kermesse di sport da combattimento che ha avuto la sua prima edizione nel 1996 e sarà organizzata dal promoter lombardo Carlo Di Blasi in collaborazione con l’Assessorato al turismo allo sport della Regione autonoma della Valle D’Aosta ed il comune di Courmayeur.

MARTINE MICHIELETTO: “… E’ stato un match piuttosto complicato, perché la mia avversaria tendeva a sporcare le mie azioni. In ogni caso, sono riuscita a mettere ordine e a piazzare più punti di lei, soprattutto usando le ginocchia nella fase di clinch. Per me questa volta era importante portare a casa la Vittoria senza strafare, perché combatterò di nuovo a giugno e dovrò essere al top per quella data…”

MANUEL BETHAZ “…Martine ha vinto un match abbastanza scorbutico… l’avversaria era piuttosto sporca e l’arbitro centrale ha fatto degli errori durante la gestione del match in particolare nelle fasi di clinch. Aldilà di questo è stata brava ad arginare il pugilato della tedesca, a piazzare ginocchiate e a concludere il match in crescendo, tutte cose che hanno fatto sì che potesse essere dichiarata vincente. Martine non era al 100%, questo perché dovrà esserlo a giugno per il suo prossimo impegno agonistico. Per questa competizione era solo importante vincere e trovare il modo di portarlo a casa e ci è riuscita”.