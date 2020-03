Tennis: la Mutua Madrid Open 2020 si ferma per l’emergenza Coronavirus

“A seguito della sospensione di tutto il circuito professionistico da parte di Atp e Wta fino al prossimo 7 giugno, causata dall’epidemia di Covid-19, il Mutua Madrid Open 2020 non avrà luogo. Tutti gli appassionati che hanno comprato i biglietti per il Mutua Madrid Open 2020 riceveranno gli stessi tagliandi di ingresso per la prossima edizione (stessa sessione di gioco e stessa tipo di posto) senza costi aggiuntivi o potranno richiedere il rimborso integrale del loro acquisto”

Queste le poche righe diffuse su Twitter con cui gli organizzatori del torneo di Madrid hanno annunciato la cancellazione del torneo per quest’anno. Alla Caja Magica resta comunque la prospettiva di ospitare il grande tennis dal 23 al 29 novembre in occasione della seconda edizione delle Davis Cup Finals, con 18 nazioni già qualificate, tra cui l’Italia. (fonte: Federtennis)