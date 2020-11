Telepass nuovo presenting sponsor per i Campionati del Mondo di sci Cortina 2021

(di Alessandro Presta) – Telepass, azienda leader in Italia nel settore dei servizi integrati per la mobilità, diventa presenting sponsor dei campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. La partnership è stata annunciata il 19 novembre tramite una conferenza stampa digitale dalla terrazza del Duca d’Aosta, affacciata direttamente sulle piste per le competizioni. Temi principali dell’incontro sono stati l’innovazione tecnologica e la visione di un futuro a servizio dello sviluppo sportivo e turistico sul territorio.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, il commissario di Governo per le opere sportive Valerio Toniolo e il presidente della fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton. Obiettivo della partnership è portare una concezione avveniristica della mobilità sostenibile e della fruizione dello sci. La collaborazione nasce dalla condivisione di valori e di progettualità e mira ad estendersi al di là della competizione sportiva.

Telepass sarà partner per l’innovazione tecnologica e renderà più semplice ed efficiente la fruizione degli impianti sciistici. Tra le novità annunciate c’è l’attivazione, a partire da febbraio 2021 (quando inizierà la competizione) del servizio innovativo Skipass di Telepass. Con questo, sarà possibile acquistare le skicard per i Mondiali direttamente dall’app di Telepass, ricevendole a casa e, una volta registrate, non sarà necessario fare la coda alla biglietteria. Inoltre, si avrà accesso ad una tariffa vantaggiosa applicata in base al tempo effettivo di permanenza sulle piste. Il servizio è già stato testato in altri 20 comprensori italiani con successo e punta a semplificare l’attività sciistica tramite una piattaforma integrata. Gli impianti di Cortina si pongono quindi all’avanguardia a livello mondiale per quanto riguarda il trasporto intermodale, la gestione dei flussi turistici e l’experience digitale dello sci.

Da quanto si apprende sul sito ufficiale (www.cortina2021.com), in occasione della conferenza, Telepass ha anche presentato il nuovo logo che verrà applicato sul sito internet, sui social network e a tutte le comunicazioni aziendali a partire dal 2021. Il logo manterrà i colori giallo e blu, simbolo di sostenibilità ed innovazione, e verrà inserito l’elemento grafico della freccia per rappresentare la mission aziendale che punta al futuro. Inoltre, i caratteri saranno modificati in modo da valorizzare la lettera “T”, conferendo al marchio più dinamicità.