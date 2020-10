Tecnologia a supporto del Wanda Metropolitano di Madrid

Nel calcio moderno, in cui i club devono massimizzare gli introiti per aumentare fatturato e competitività, avere un impianto all’avanguardia è fondamentale. Un mix tra passato e presente, rappresentato perfettamente dal Wanda Metropolitano di Madrid: un gioiello di tecnologia a disposizione dei tifosi dell’Atletico.

Inaugurato il 16 settembre 2017, l’ex Estadio de la Peineta ha sostituito il Vicente Calderon come “casa” dei Colchoneros, diventando con 67mila spettatori il terzo stadio più grande di Spagna. Già il nome rappresenta l’incontro tra le esigenze di marketing e il rispetto della tradizione: Wanda è l’azionista cinese che, fino al 2018, ha detenuto il 20% delle quote del club, mentre Metropolitano è il nome dello stadio che ha ospitato i tifosi dell’Atletico fino al 1966.