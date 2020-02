Tokyo2020: Technogym si conferma fornitore ufficiale ed esclusivo

Le prossime Olimpiadi estive parleranno italiano. Technogym sarà fornitore ufficiale ed esclusivo per Tokyo2020 di attrezzature e tecnologie digitali per la preparazione degli olimpionici. Conosciuto come marchio di riferimento del fitness, dello sport e della riabilitazione, è l’ottava Olimpiade dopo Sydney2000, Atene2004, Torino2006, Pechino2008, Londra2012, Rio2016 e Pyeongchang2018.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti per l’ottava volta come fornitori ufficiali delle Olimpiadi – il commento di Nerio Alessandri, presidente e fondatore dell’azienda italiana. Technogym lavora ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovative per supportare gli atleti di tutto il mondo nel raggiungimento dei propri obiettivi”.

Technogym in occasione dei prossimi Giochi estivi allestirà 30 centri di preparazione atletica tra cui il villaggio Olimpico e Paralimpico. Fornirà circa 1.200 attrezzi, a disposizione dei circa 15.000 atleti tra olimpici e paralimpici.