TARGA TELEMATICS AL CANCELLETTO DI PARTENZA DELLA STAGIONE 2020/2021 DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI

Confermata la collaborazione con 4 atleti che scenderanno in pista nelle diverse specialità, e da quest’anno, la tecnologia di Targa Telematics sarà utilizzata da FISI per la gestione efficace ed efficiente degli spostamenti in pista di tutti gli atleti e del loro staff.

Prenderà il via il prossimo 17 ottobre a Sölden, in Austria, la Coppa del Mondo di Sci Alpino per la stagione 2020/2021. Anche quest’anno, Targa Telematics ha confermato la collaborazione con quattro campioni impegnati in diverse specialità, che daranno quindi vita ad un team internazionale a proprio brand: Alice Robinson, Emanuele Buzzi, River Radamus e Renè De Silvestro.

Targa Telematics, da diversi anni, è vicina al mondo dello sport, in particolare allo sci alpino, nel quale la società vede riflessi i valori positivi che permettono di affrontare e vincere una qualsiasi sfida: nella vita così come nello sport o nel lavoro.

Da quest’anno inoltre, Targa Telematics amplia la pluriennale collaborazione con FISI – Federazione Italiana Sport Invernali; la società infatti, non è più solo sponsor delle varie competizioni, ma ha deciso di mettere a disposizione degli organizzatori il suo know-how e la sua soluzione di gestione delle flotte aziendali per garantire la massima efficienza negli spostamenti sulle piste di tutti gli atleti e del loro staff.

Più in particolare, Targa Telematics ha dotato di device con tecnologia IoT (Internet of Things) i veicoli coinvolti nel circo bianco, per monitorarne gli spostamenti e pianificare di conseguenza la copertura più efficace ed efficiente delle missioni, ottimizzandone i percorsi.

La “rosa” degli atleti Targa Telematics è composta da quattro campioni di grande talento che possono davvero ambire a ottimi risultati nella stagione entrante.

“Ci entusiasma poter sostenere ancora una volta questo gruppo di talenti che hanno scelto lo sport, con anche i grandi sacrifici che questo comporta, come attività al centro delle loro vite: la pratica di uno sport a certi livelli impone il fatto di porsi continuamente nuovi traguardi da raggiungere, e di uscire dalla propria zona di comfort ogni giorno” dichiara Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. “Lo stesso approccio che anche in Targa Telematics chiediamo ai nostri team, perché è solo con la giusta dose di entusiasmo, grinta e voglia di superare i propri limiti che una azienda può fare la differenza”.

TARGA TELEMATICS

Targa Telematics è un’azienda IT con 20 anni di esperienza nei veicoli connessi. Offre soluzioni tecnologiche di telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di mobilità. Si rivolge ad aziende di noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e grandi flotte, spaziando dalla telematica assicurativa all’asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota dei mezzi, veicoli professionali e da cantiere, alla gestione dei mezzi aeroportuali. Con oltre mezzo milione di asset connessi, Targa Telematics ha registrato un fatturato 2019 di 45 milioni di Euro, conta 120 dipendenti e più di 950 clienti.

Per maggiori informazioni: www.targatelematics.com.