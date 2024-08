Svelati i 9 gironi della nuova Serie D (2024/25): 168 le formazioni partecipanti

Dopo la ratifica delle ammissioni e dei ripescaggi arrivata martedì da parte del Consiglio Direttivo della LND, il Dipartimento Interregionale ha svelato oggi in diretta sull’account Instagram della Lega Dilettanti la composizione dei gironi della Serie D 2024/2025, al via il prossimo 8 settembre. Sono 168 le formazioni partecipanti in questa stagione al campionato che più di ogni altro rappresenta l’Italia da nord a sud: 19 Regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, per 83 province e ben 2 capoluoghi (L’Aquila e Ancona).

La massima serie dilettantistica si articolerà in nove gironi: A, B e C da 20 squadre e D, E, F, G, H e I da 18. Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out), la novità assoluta è invece il passaggio da 4 a 3 del numero degli under obbligatori previsti da regolamento (un 2004, un 2005 e un 2006).

SERIE D 2024/2025 – I Gironi

Girone A: Albenga, Asti, Borgaro Nobis, Bra, Cairese, Chieri, Chisola, Citta’ di Varese, Derthona, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Novaromentin, Oltrepò, Saluzzo, Sanremese, Vado, Vogherese

Girone B: Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Chievoverona, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, San Giuliano City, Sant’Angelo, Varesina, Vigasio

Girone C: Adriese, Bassano Virtus, Brian Lignano, Brusaporto, Calvi Noale, Campodarsego, Caravaggio, Chions, Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Este, Lavis, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Real Calepina, Treviso, Villa Valle ,Virtus CiseranoBergamo

Girone D: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forli’, Imolese, Lentigione, Piacenza, Pistoiese, Prato, Progresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tau Altopascio, Tuttocuoio, United Riccione, Zenith Prato

Girone E: Aquila Montevarchi, Fezzanese, Figline,Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Fulgens Foligno, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Ostia Mare, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Sporting Trestina, Terranuova Traiana

Girone F: Ancona, Atletico Ascoli, Avezzano, Castelfidardo, Chieti, Citta’ Di Isernia, Citta’ Di Teramo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese, L’Aquila, Notaresco, Recanatese, Roma City, Sambenedettese, Sora, Termoli, Vigor Senigallia

Girone G: Anzio, Atletico Uri, Cassino, Cos Sarrabus Ogliastra, Cynthialbalonga, Flegrea Puteolana, Gelbison, Guidonia Montecelio, Ilvamaddalena, Olbia, Paganese, Real Monterotondo, Romana, Sarnese, Sassari Lattedolce, Savoia, Terracina ,Trastevere

Girone H: Angri, Brindisi, Casarano ,Citta’ Di Fasano, Costa D’Amalfi ,Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Ischia, Manfredonia, Martina, Matera, Nardo’, Nocerina, Palmese, Real Acerrana, Ugento, Virtus Francavilla

Girone I: Akragas, Castrumfavara, Citta’ Di Acireale, Citta’ Di S. Agata, Enna, Licata, Locri, Nissa ,Nuova Igea Virtus, Paterno’ ,Pompei, Ragusa, Reggina, Sambiase, Sancataldese, Scafatese, Siracusa, Vibonese.