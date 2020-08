Svelata la nuova maglia Away del Genoa CFC per la stagione 2020/21

La nuova maglia Away di Kappa per il Genoa CFC per la stagione 2020/21

Svelata la maglia “Away” del Genoa CFC per la prossima stagione. Bianco declinato in svariate combinazioni di dettagli rossoblù fino al mitico fascione. Tutto questo descrive “La Nostra Strada” – claim della campagna 2020/21 dei rossoblù. Questa strada, grazie al Centro R&D Kappa, compie un ulteriore passo avanti raccontando la tradizione in un modo nuovo. Nasce così la nuova Kombat Pro Genoa 2021 Away. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.