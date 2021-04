SUPERLEGA: LA JUVENTUS RICONOSCE IL FALLIMENTO MA NON SI ARRENDE

(di Leonardo Zermo) – La Juventus, unica italiana rimasta all’interno della sfaldata Superlega Europea, riconosce il fallimento della Lega, che, allo stato attuale, non può essere messa in atto vista la retromarcia di nove membri. I bianconeri, però, rimangono sul linea di pensiero di Andrea Agnelli, ritenendo comunque valido il progetto presentato e non pentendosi della scelta fatta.

La Juventus, una delle ultime tre dissidenti che non hanno tradito la Superlega, è costretta a fare un passo indietro, ammettendo il fallimento del progetto. I bianconeri, però, rimangono fedeli a sé stessi e al loro presidente Andrea Agnelli, non arrendendosi di fronte all’esodo di nove fondatrici su dodici e proseguendo l’impegno per rinnovare il calcio, senza pentirsi delle decisioni prese finora, nonostante il marasma tra giocatori, allenatori, presidenti e tifosi. Questa la nota della Juventus FC: “Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito. Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l’intero movimento calcistico”.

La Superlega, quindi, dopo essere stata sospesa, si arresta, almeno per il momento. Allo stato attuale, con solo tre squadre che non hanno mollato ancora del tutto il progetto secessionista (Real Madrid, Barcellona e la stessa Juventus), il progetto della Super League fallisce ma non viene abbandonata la causa.