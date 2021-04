SUPER LEAGUE, MELONI: NON SI DISTRUGGE MERITO SPORTIVO IN NOME DEI PROFITTI

«La nuova ‘Super League’ è la deriva da tempo avviata alle nostre società applicata al mondo del calcio: scavalcare la rappresentanza dal basso e imporre dall’alto l’istituzione di una oligarchia. Che non esista più il calcio di una volta purtroppo è evidente, così come il business che gira intorno a questa disciplina ma almeno finora il merito sportivo era un punto di partenza, non un dettaglio. E non si distrugge il merito in nome dei profitti». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia (FDI), Giorgia Meloni.