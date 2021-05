STONE ISLAND PRONTO A RILEVARE IL MODENA FOOTBALL CLUB

(di Lorenzo Di Nubila) – Possibili novità all’orizzonte per il Possibili novità all’orizzonte per il Modena Football Club , reduce da una stagione molto positiva nel girone “B” di Serie C , concluso al 4° posto e con accesso alla 1a fase nazionale dei playoff. Il gruppo imprenditoriale Stone Island , infatti, ha avviato una trattativa per l’acquisizione del pacchetto societario del club.

Stone Island è un marchio italiano di abbigliamento fondato nel 1982 da Massimo Osti e dal dicembre 2020 di proprietà della Moncler. La sede operativa si trova nello stabilimento di Ravarino, in provincia di Modena. Lo stemma in panno ricamato caratterizza l’abbigliamento Stone Island, traspone la “Rosa dei Venti” (nella foto in primo piano) sulla falsariga di uno stemma militare. Nel 1983 Massimo Osti ha deciso di dedicarsi esclusivamente al lato creativo dell’azienda e il Gruppo Finanziario Tessile di Torino ha sposato il progetto Stone Island. Sono gli anni dell’entrata in società di Marco Rivetti.

Nel dicembre 2020, Stone Island è stata acquisita dalla Moncler per 1,15 miliardi di euro dando vita ad un polo del “nuovo lusso”, con la famiglia Rivetti diventata socia nella holding di controllo. Si tratta di un marchio molto importante, che nel 2020 è arrivato a fatturare 240 milioni di euro (oggi guidato dall’imprenditore Carlo Rivetti).

L’operazione ha buone possibilità di arrivare alla “fumata bianca“, grazie anche la stagione vissuta sempre nell’alta classifica dai gialloblù allenati da Michele Mignani.

Proprio i risultati di questa annata sportiva ha restituito al club interesse e medianicità. La presenza di una trattativa per la cessione delle quote (detenute dal patron Mauro Sghedoni) non sta, inoltre, condizionando la squadra, che intanto lavora con la massima concentrazione in vista dei playoff, mentre sono in stand-by i rinnovi dei contratti in scadenza, dall’allenatore, al DS Luca Matteassi (al resto del gruppo squadra).