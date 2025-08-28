Sponsor – Il Fenerbahçe SK (Serie A turca) si affida al marchio Chopani. In arrivo 58 milioni di euro per la maglia e la titolazione dello stadio.
Il Fenerbahçe SK, storico club di calcio della Serie A turca, ha firmato un accordo di sponsorizzazione con il colosso internazionale Chobani* (è una impresa turca-americana, produttore di yogurt greco, con sede nella periferia di New York, fondata dal business man di origini curde Hamdi Ulukaya).
L’accordo, articolato su più fronti, include i diritti di denominazione dello stadio e la sponsorizzazione della maglia per le competizioni UEFA, posizionando Chobani come partner strategico nel futuro commerciale e sportivo del Fenerbahçe.
A partire dalla stagione 2025–26, la storica casa del Fenerbahçe, l’impianto Şükrü Saracoğlu verrà rinominato “Chobani Stadium – Complesso Sportivo Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu“.
L’accordo sui diritti di denominazione dello stadio ha una durata di cinque anni, con un’opzione di rinnovo per altri cinque, per un valore annuo stimato di 10 milioni di euro.
Oltre alla scena nazionale, Chobani sarà protagonista anche nelle campagne europee del Fenerbahçe. Il marchio diventerà sponsor ufficiale di maglia del club per le competizioni UEFA, tra cui Champions League, Europa League e Conference League.
Questa parte dell’accordo ha un valore di 4 milioni di euro a stagione, per una durata iniziale di 2 anni, con una possibile estensione di altri tre. Sono inoltre previsti bonus legati ai risultati del Fenerbahçe nei tornei europei.
Con un reddito annuo garantito di 14 milioni di euro, la partnership rappresenta un importante incremento finanziario per il Fenerbahçe, a sostegno della più ampia strategia del club di crescita sostenibile ed espansione internazionale. Su tutto il periodo, si prevede che l’accordo superi i 120 milioni di euro (in caso di opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni), posizionandosi tra i pacchetti di sponsorizzazione più prestigiosi del calcio europeo.