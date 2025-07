Sponsor – Astea Energia si lega al ritorno in “B” del Pescara calcio.

Astea Energia ha annunciato il nuovo sodalizio commerciale con il Pescara Calcio (da quest’anno nuovamente in Serie B dopo la vittoria nei playoff ai rigori sui rivali della Ternana). Rivestirà il ruolo di sponsor ufficiale di maglia per la stagione sportiva 2025/2026.



“Abbiamo importanti progetti di sviluppo in Abruzzo e siamo molto legati alla città di Pescara – ha dichiarato il consigliere delegato di Astea Energia, Federico Riccardi – Siamo orgogliosi di essere al fianco del Delfino, una squadra che rappresenta lo spirito, l’identità e il senso di appartenenza di un’intera comunità. Per noi è un’occasione concreta per rafforzare il legame con il territorio e portare la nostra energia nelle case dei tifosi biancazzurri….”.

In vista dell’avvio della partnership, Astea Energia lancerà una promozione dedicata ai tifosi biancoazzurri: in caso di attivazione di un contratto di luce o gas con Astea Energia, il fan riceverà un buono regalo da 50€ per ogni attivazione (fino a 100€ totali), da utilizzare negli store ufficiali del Pescara Calcio per l’acquisto di merchandising.