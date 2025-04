Sponsor – Accordo pluriennale Atalanta-New Balance

Atalanta BC ha annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione pluriennale con New Balance, che vedrà il brand statunitense diventare Official Kit Sponsor del club a partire dalla stagione 2025-2026.

In aggiunta alla fornitura di materiale tecnico, abbigliamento da allenamento, attrezzature e accessori, l’accordo tra Atalanta e New Balance si tradurrà in campagne di marketing digitale e community activation a supporto del club e dei suoi tifosi sul territorio.

“New Balance è entusiasta di dare inizio a questa collaborazione con Atalanta, un club che incarna lo spirito del calcio italiano con il suo approccio innovativo e il suo profondo legame con la comunità bergamasca -ha dichiarato Andrew McGarty, Global Director of Football Sports Marketing di New Balance-. Questa sponsorizzazione testimonia il nostro impegno a far crescere questo sport a livello globale, allineandoci con un club che comprende il nostro legame con l’artigianato e le comunità. Insieme, onoreremo l’eredità storica dell’Atalanta attraverso design all’avanguardia e capi ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze del calcio moderno. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà”.

“Atalanta è estremamente felice di iniziare questa sponsorship con New Balance, che non ha bisogno di presentazione alcuna trattandosi di un brand con una storia ultra centenaria e riconosciuto a livello mondiale come leader nel suo settore -ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC-. Siamo oltremodo convinti che questa collaborazione regalerà molte soddisfazioni a entrambi i brand anche perché frutto di una condivisione di importanti valori”.

Come parte dell’accordo, i prodotti Atalanta saranno venduti negli store New Balance in tutto il mondo. (fonte: Atalanta)