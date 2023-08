Spigas clienti nuovo main sponsor di maglia dello Spezia Calcio (Serie B)

Spigas Clienti, azienda locale, leader nella fornitura di luce, gas e prodotti ad alta efficienza energetica in tutta la provincia spezzina, è ufficialmente il nuovo Main Sponsor dello Spezia Calcio (nella foto in primo piano la nuova divisa di gara) per la stagione 2023/2024 (in Serie B).

Al decimo anno di partnership al fianco di Spezia Calcio, Spigas Clienti è ora pronta a intraprendere una nuova avventura, che la vedrà come main sponsor del club di via Melara per la stagione attuale. La fiamma dell’azienda spezzina comparirà dunque sul petto delle maglie gara dello Spezia Calcio.

“Il fatto che un’azienda del territorio decida di diventare Main Sponsor dello Spezia Calcio deve essere un motivo d’orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi – commenta il Chief Revenue Officer del club Luca Scafati – ancor più quando ciò accade al decimo anno di collaborazione, perché dimostra quanto sia stato proficuo il lavoro svolto dal Club in tutti questi anni trascorsi insieme. Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare con entusiasmo per poter ripagare la fiducia e l’attaccamento alla maglia bianca che ha dimostrato Spigas Clienti accettando di diventare protagonisti di questa splendida avventura“.

“Siamo orgogliosi di essere, per il decimo anno consecutivo, al fianco dello Spezia Calcio – il commento dell’Ingegnere Aldo Sammartano, Presidente di Spigas Clienti -. La nostra è una partnership in continua evoluzione, che nell’ultimo anno ci ha visto passare dal ruolo di Top Sponsor ed Energy Partner delle Aquile, a quello di Main Sponsor della squadra della nostra città. In virtù dei valori che ci accomunano, dall’attaccamento al territorio alla volontà di raggiungere traguardi ambiziosi, rinnovo, a nome di tutta la Società, l’augurio a perseguire una stagione piena di successi e soddisfazioni“. (fonte: Spezia Calcio)