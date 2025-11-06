Sold Out per la 29ima edizione di Oktagon Roma.

E’ ufficiale: l’Oktagon Roma ha annunciato, sui canali social ufficiali, il “sold out” dell’evento, il più importante galà italiano dedicato agli sport da combattimento. Con più di tre settimane d’anticipo l’evento di sabato 𝟮𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗣𝗲𝗹𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗢𝘀𝘁𝗶𝗮, 𝗲̀ 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 “tutto esaurito” (in ogni ordine di posto dell’impianto lidense).

Un risultato che conferma l’entusiasmo, dei fan dei combat sports, per questa nuova edizione (la 29ima nella storia della manifestazione): una card con i migliori fighter italiani e internazionali (in totale, il ritorno del 𝗞-𝟭 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗠𝗔𝗫 in Italia e 𝟯 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗜𝗦𝗞𝗔, tra cui il main event che vedrà sfidarsi, per il titolo “super cruiserweight”, 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝗙𝗮𝗿𝗮𝗼𝗻𝗶 e 𝗔𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗝𝗿 Umemura). Inoltre, durante la serata, ci sarà la possibilità di assistere anche al ritorno di ‘Made in Thailand’, la sfida internazionale di muay thai.

Pre card live dalle ore 16.30 su netwin.news (portale italiano di infotainment) – Main card live dalle ore 20.30 sulla piattaforma di streaming DAZN.