Sky Sport pronta per un nuovo weekend di motori

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori su Sky e in streaming su NOW. La MotoGP sbarca al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nel weekend anche WRC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MISANO WORLD CIRCUIT –Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale entra nel vivo giovedì con la conferenza stampa piloti alle 16. Venerdì, alle 10.40, in programma la prima sessione di prove libere; a seguire, alle 14.55, partono le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45,appuntamento con le qualifiche,mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude la tre giorni al circuito di Misano la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. In pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

Il fine settimana sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

WRC E MXGP – Nel weekend di motori nella Casa dello Sport di Sky torna il WRC, che fa tappa a Concepciónper il Rally Chile Bio Bío.Sabato alle 16 su Sky Sport F1 e NOW la prima TV Stage. Alle 22, sullo stesso canale, la TV Stage numero 2. Domenica, rispettivamente alle 14.30 e alle 18 su Sky Sport F1 e NOW, le TV Stage numero 3 e 4. In pista anche l’MXGP a Shangai per il GP di Cina. Domenica, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, appuntamento alle 7 con Gara 1. Mentre alle 10, live su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.