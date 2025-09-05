Ciclismo – Al via il Giro della Romagna PRO 2025

Il Giro della Romagna PRO 2025 è in programma domenica 21 settembre, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Dal calendario internazionale alle comunità locali

Dopo il ritorno nel calendario internazionale nel 2024, a 13 anni dall’ultima edizione ufficiale, il Giro della Romagna PRO si prepara a una nuova edizione che conferma la solidità del progetto. Se da un lato la corsa si propone come evento tecnico di rilievo per chi prepara il finale di stagione o i Campionati del Mondo, dall’altro mantiene la sua vocazione civica e territoriale, diventando simbolo di una Romagna che, dopo l’alluvione, ha scelto di ripartire anche attraverso lo sport.

Sono attesi al via corridori professionisti in rappresentanza di team World Tour, Professional e numerose Continental in cerca di un bel risultato.

Nel 2024, a firmare la “ripartenza”, era stato Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates. Il suo nome si è aggiunto a un albo d’oro leggendario, che dal 1910 ha visto trionfare campioni come Coppi, Girardengo, Binda, Guerra, Magni, Motta, Gimondi, Saronni, e grandi protagonisti del ciclismo romagnolo come Ortelli, Minardi, Baldini, Cassani, Conti e Serri.

Il percorso 2025: la salita Le Volture nel finale

Il tracciato dell’edizione 2025 conferma lo schema già collaudato: prima parte pianeggiante e finale collinare selettivo, disegnato attorno a Castrocaro Terme e Terra del Sole dopo la partenza da Lugo.

La novità tecnica è rappresentata dall’inserimento della salita Le Volture, un’ascesa breve ma intensa che verrà affrontata sette volte nel circuito finale, rendendo la corsa di 197 km più esigente e imprevedibile dal punto di vista tattico.

La gara sarà valida come tappa della Coppa Italia delle Regioni, il circuito che promuove i migliori talenti ciclistici espressi dai territori italiani.

Organizzazione e partner

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, sul sito web della Lega Ciclismo Professionistico e gli highlights andranno in onda su Eurosport.

L’organizzazione tecnica è curata da ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e con la collaborazione della storica SC Francesco Baracca di Lugo e dell’azienda Somec Biciclette.

Importante il sostegno di partner e sponsor come il main partner CIA Conad, oltre a Gemos, BCC Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Unitec, Pro-Up Le Naturelle – Eurovo, Margarita, IPM, Agrintesa, Diemme Filtration, Edilpiu, Minipan, Orva, Mazzari, Terre Cevico, Frullà, Formart, Somec e le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA. (fonte: ExtraGiro)