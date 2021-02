Sky: 2 milioni di multa dall’Antitrust per i mancati rimborsi dopo lo stop per il Covid-19

(di Federico Navarro) – Come riportato dall’edizione online del “Corriere della Sera” l’Antritrust ha multato Sky Italia per 2 milioni di euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti “Sky Calcio” e “Sky Sport“.

I possessori delle offerte riguardanti calcio e sport non hanno infatti potuto beneficiare della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili durante la sospensione degli eventi sportivi, dovuta allo scoppio della pandemia di Covid-19.

Le informazioni riguardanti lo “sconto Coronavirus” (proposto dall’emittente) sono state reputate dall’Antitrust scarse e inadeguate.

Questa pratica scorretta ha inficiato sugli abbonati, che hanno dovuto continuare a pagare la stessa cifra per un abbonamento che si era drasticamente impoverito di contenuti, nell’attesa della futura ripresa degli eventi sportivi sospesi.

L’Autorità ha rilevato poi una seconda pratica commerciale ingannevole riguardo lo “Sconto Coronavirus“: la società infatti ha omesso o fornito in modo non adeguato informazioni riguardo la sussistenza dello sconto, nonchè su modalità e tempi per richiederlo, provocando un conseguente svantaggio economico ai propri clienti.

Infine è stata riscontrata una terza pratica commerciale aggressiva in quanto Sky ha imposto “ostacoli onerosi e sproporzionati” alla fruizione dello “Sconto Coronavirus”. Infatti l’unico modo per poter aderire a tale promozione era tramite una procedura online, nonostante problemi di funzionamento della procedura web che hanno rallentato e complicato la richiesta dello sconto, senza prevedere dall’inizio e per tutti i clienti una procedura alternativa.