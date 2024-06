Si entra nella fase finale dei playoff 2024. Il 3 giugno verrà svelato il nuovo logo della Lega Pro

Domenica 2 giugno riprende la corsa per la promozione in Serie B, con il ritorno delle semifinali playoff che vale l’accesso alla finale. Alle 21 in campo L.R. Vicenza-Avellino su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW e Benevento-Carrarese su Sky Sport 252 e NOW.

Lunedì 3 giugno un nuovo appuntamento per la Serie C NOW. Alle 19 nel salone d’onore della Triennale di Milano La Notte della C, una serata-evento in cui verrà svelato il nuovo logo della competizione. Ricco il parterre di ospiti, con il presidente Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola che accoglieranno il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, e tanti altri protagonisti della storia della Serie C NOW e non solo.

Alla serata, in video collegamento, parteciperanno anche il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, e Giorgio Chiellini, campione d’Europa con la maglia azzurra a Wembley. Sky Sport svelerà in anteprima il nuovo logo della Serie C NOW alle 17, per poi seguire la serata di gala dalle 18 con lo Speciale Area C su Sky Sport 24, con collegamenti dalla Triennale con gli inviati Marco Demicheli e Luca Mastrorilli pronti a catturare le dichiarazioni degli ospiti direttamente dal red carpet.