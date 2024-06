Fainplast conferma la sponsorizzazione di maglia dell’Ascoli e il socio Matt Rizzetta vende il suo pacchetto di quote

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. (retrocesso quest’anno in Serie C) ha annunciato che anche per la s.s. 2024/25 la Fainplast ha rinnovato il proprio sostegno al club bianconero in qualità di main sponsor di maglia. Anche per il prossimo Campionato “Serie C Now”, Coppa Italia, Supercoppa di C e Campionato Primavera il marchio Fainplast campeggerà sul fronte delle nuove maglie bianconere.

Sempre nelle stesse ore l’imprenditore americano di origini italiane Matt Rizzetta, presidente del Campobasso neopromosso in Lega Pro, ha salutato l’Ascoli cedendo le quote detenute per il 19% nella società marchigiana, che essendo appena retrocessa in terza divisione, da questa stagione milita nella stessa categoria dei marchigiani. Il regolamento federale prevede che non si possano avere azioni societarie in due club che militano nella stessa categoria.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A ha così comunicato che, nella giornata di mercoledì 29 maggio 2024, la società Ferinvest Italia S.r.l., già detentrice del 39% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da North Sixth Group n. 190mila azioni ordinarie, pari al 19% del capitale sociale della società bianconera. La stessa NSG resterà comunque al fianco dei bianconeri nel ruolo di sponsor (per i prossimi 3 anni).