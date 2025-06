Serie A – Sky ha scelto i 4 scontri diretti “big” della stagione 2025/26

Definiti i 4 scontri diretti tra le “big” della Serie A Enilive 2025/2026, che dal prossimo 24 agosto saranno visibili su Sky e in streaming su NOW.

Ecco i 4 appuntamenti del campionato che a partire da ottobre saranno protagonisti nella Casa dello Sport: il primo big match sarà alla 7ª giornata, con lo Stadio Olimpico palcoscenico di Roma-Inter. Il secondo grande incontro è previsto per la 16ª giornata, con Juventus-Roma. Bianconeri in campo anche per la super sfida della 22ª giornata a Torino contro il Napoli campione d’Italia. Il quarto big match sarà invece il derby d’Italia Inter-Juventus, alla 25ª giornata.

Per ogni giornata di campionato saranno 3 gli appuntamenti di grande calcio italiano in co-esclusiva a giornata per un totale di 114 partite: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e gli highlights di tutte le 380 partite.

Sky fornirà una grande copertura editoriale della stagione di Serie A grazie alla sua super squadra di inviati e talent presenti su tutti i campi, con pre e postpartita, gli studi, le rubriche dedicate e gli aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.