Seehofer (minInterno): Bundesliga pronta a ripartire con gli stadi aperti al pubblico

“Sono stato a lungo dell’opinione che puoi far rientrare gli spettatori negli stadi, a patto che vengano applicate le norme sanitarie. Naturalmente non con gli stadi pieni“. E’ il pensiero di Horst Seehofer, ministro dell’interno tedesco (con delega per le tematiche in ambito sportivo). La Bundesliga potrebbe rivedere i tifosi tra qualche mese. La notizia è sicuramente positiva, perché il calcio tedesco è stato il primo a ripartire tra i campionati “Big Five” (Premier League, Ligue1, LaLiga, Serie A e appunto Bundesliga). Una sorta di “apripista” o benchmark per il resto del mercato paneuropeo. Nel frattempo la Lega calcio teutonica ha inviato una serie di linee guida sul tema dell’emergenza sanitaria ai club della prima e seconda divisione. La ripresa della Bundesliga è fissata per il prossimo 18 settembre 2020.