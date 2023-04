Scontro Regione Puglia-Governo Meloni sul tema di Taranto 2026. Emiliano risponde all’Esecutivo

Pronto il braccio di ferro per difendere l’autonomia del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E’ quanto sta avvenendo tra Regione Puglia e Governo Meloni sul tema della necessità (o meno) della figura di un commissario straordinario (chiaramente di nomina governativa) per accelerare sui tempi di realizzazione delle opere collegate ai Giochi (sarà la XX edizione nella storia della kermesse internazionale). In ambito locale c’è un fronte comune (Regione, Comune e la stragrande maggioranza delle forze politiche di opposizione) per fermare questo disegno, che toglierebbe, di fatto, il totale controllo del progetto ai membri del COL (Comitato Organizzatore Locale).

“Il governo italiano non ha compreso che il Comitato organizzatore di un evento sportivo internazionale non è commissariabile. Ogni iniziativa relativa alle infrastrutture per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo non può che pervenire dalle scelte del Comitato organizzatore che, peraltro, sono state già concordate con il Comitato internazionale olimpico.Scelte peraltro già trasmesse da oltre un anno ai ministeri competenti, dai quali non sono pervenute osservazioni strutturali di merito e l’istruttoria si è conclusa con la definizione dell’elenco degli interventi fin dal mese di luglio 2022 con l’allora ministro Mara Carfagna”. Lo ha dichiarato, di recente, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito all’emendamento a firma Fratelli d’Italia (FdI), approvato dalla commissione Bilancio del Senato, per la nomina di un commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026”.

“Il nuovo Governo” ha spiegato ai media il governatore della Regione Puglia “dalla data del suo insediamento, non ha ritenuto di svolgere nessun confronto di tipo tecnico e operativo con il Comitato organizzatore che sta lavorando da anni all’evento. Il commissario potrà svolgere solo un ruolo relativo alle opere infrastrutturali che, d’altra parte però, non possono che essere condivise con il Comitato organizzatore oltre che con gli enti locali e i territori interessati…”.